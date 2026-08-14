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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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Profitables Heidelberg Materials-Investment? 14.08.2026 10:02:28

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Heidelberg Materials-Investment verdienen können.

Heidelberg Materials
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Heidelberg Materials-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Heidelberg Materials-Aktie betrug an diesem Tag 76.12 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13.137 Heidelberg Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 161.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’118.37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 111.84 Prozent.

Heidelberg Materials wurde am Markt mit 28.48 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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