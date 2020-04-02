Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.09.2025 08:24:45

Heidelberg Materials Buy

Heidelberg Materials
183.75 CHF -4.02%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft in Europa sei ganz ok, die erhoffte Erholung der Volumina im zweiten Halbjahr sei aber nicht eingetreten, schrieb Harry Goad nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Das Management bleibe aber optimistisch hinsichtlich der Impulse des deutschen Investitionsprogramms./ag/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
198.45 € 		Abst. Kursziel*:
10.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
197.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.53%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

