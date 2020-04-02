Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
40.83CHF
-37.67CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.09.2025 08:24:45
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
183.75 CHF -4.02%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft in Europa sei ganz ok, die erhoffte Erholung der Volumina im zweiten Halbjahr sei aber nicht eingetreten, schrieb Harry Goad nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Das Management bleibe aber optimistisch hinsichtlich der Impulse des deutschen Investitionsprogramms./ag/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
198.45 €
|
Abst. Kursziel*:
10.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
197.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.53%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
23.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
23.09.25