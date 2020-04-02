Heidelberg Materials 183.75 CHF -4.02% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft in Europa sei ganz ok, die erhoffte Erholung der Volumina im zweiten Halbjahr sei aber nicht eingetreten, schrieb Harry Goad nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Das Management bleibe aber optimistisch hinsichtlich der Impulse des deutschen Investitionsprogramms./ag/mne;

