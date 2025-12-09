Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
Heidelberg Materials Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Baukonjunktur in den vier wichtigen europäischen Märkten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickele sich unterschiedlich, schrieben Alasdair Leslie und Pujarini Ghosh in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich helle sich die Lage auf, ebenso in Deutschland. In Großbritannien überwiege noch die Zurückhaltung und in Spanien dürfte es in den kommenden Monaten stark aufwärts gehen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
219.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.56%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
219.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.52%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
12:27
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.ch)
|
12:27
Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
09:28
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
09:28
Freundlicher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08.12.25
Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
05.12.25
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.12.25
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.12.25
EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
11:32
Heidelberg Materials Market-Perform
Bernstein Research
08.12.25
Heidelberg Materials Buy
Deutsche Bank AG
08.12.25
Heidelberg Materials Sector Perform
RBC Capital Markets
03.12.25
Heidelberg Materials Overweight
JP Morgan Chase & Co.
03.12.25
Heidelberg Materials Buy
Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
Heidelberg Materials
204.70
-0.87%
