Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

07.11.2025 14:06:18

Heidelberg Materials Equal Weight

Heidelberg Materials
181.98 CHF -1.00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 193 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide gewesen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagabend. Er ging auch auf eine Dinerveranstaltung mit Investoren ein. Die Marktsignale für 2026 seien durchaus positiv gewesen, bezüglich der Erholung in der EU sei allerdings um Geduld gebeten worden./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Equal Weight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
194.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
197.80 € 		Abst. Kursziel*:
-1.92%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
195.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.72%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

14:06 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
12:41 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
12:20 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:58 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
10:02 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
