Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
40.83CHF
-37.67CHF
-47.99 %
02.04.2020
SWX
07.11.2025 14:06:18
Heidelberg Materials Equal Weight
Heidelberg Materials
181.98 CHF -1.00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 193 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide gewesen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagabend. Er ging auch auf eine Dinerveranstaltung mit Investoren ein. Die Marktsignale für 2026 seien durchaus positiv gewesen, bezüglich der Erholung in der EU sei allerdings um Geduld gebeten worden./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
194.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
197.80 €
Abst. Kursziel*:
-1.92%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
195.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.72%
Analyst Name::
Tom Zhang
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|14:06
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|12:41
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|12:20
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:58
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|Heidelberg Materials
|40.83
|-47.99%
Aktuelle Aktienanalysen
DZ BANK
HENSOLDT Kaufen
Jefferies & Company Inc.
BNP Paribas Buy
DZ BANK
HelloFresh Halten
JP Morgan Chase & Co.
Under Armour Underweight
Barclays Capital
Diageo Overweight
Barclays Capital
Heidelberg Materials Equal Weight
Barclays Capital
RATIONAL Overweight