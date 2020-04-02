LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 193 auf 194 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien solide gewesen, schrieb Tom Zhang am Donnerstagabend. Er ging auch auf eine Dinerveranstaltung mit Investoren ein. Die Marktsignale für 2026 seien durchaus positiv gewesen, bezüglich der Erholung in der EU sei allerdings um Geduld gebeten worden./ag/tih;