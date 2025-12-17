Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
205.70CHF
1.40CHF
0.69 %
15:27:10
SWX
17.12.2025 14:22:58
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
206.80 CHF -1.26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die zweite Tranche seiner Aktienrückkäufe bis zum 15. Dezember abgeschlossen, schrieb Tom Zhang am Mittwoch. Seit dem 5. Juni seien gut 2 Millionen Aktien gekauft und dafür 397 Millionen Euro ausgegeben worden. Damit seien 88 Prozent des genehmigten Rahmens ausgeschöpft worden./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 12:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
221.60 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
221.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Zhang
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse