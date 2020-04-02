Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
Heidelberg Materials Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Chad Dillard beschäftigte sich in einer Brancheneinschätzung vom Donnerstag mit dem aktuellen Stand großer US-Bauprojekte. Aus dem europäischen Baustoffsektor hätten Amrize, CRH, Heidelberg Materials und Sika die umfangreichsten Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Dagegen machten diese bei Saint-Gobain, Rockwool und Kingspan weniger als 20 Prozent des Konzernumsatzes aus, und Holcim sei seit der Amrize-Abspaltung dort gar nicht mehr selbst tätig. Amrize ist der Favorit des Experten. Das US-Portfolio von CRH sei attraktiver als das von Heidelberg, und die Aktie der Deutschen habe schon von den heimischen Konjunkturinvestitionen profitiert. Bei Saint-Gobain erschienen positive und negative Faktoren ausgeglichen./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Market-Perform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
193.85 €
|
Abst. Kursziel*:
5.75%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
196.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.51%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
