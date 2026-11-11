EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd further raises its earnings outlook for the current financial year

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Hapag-Lloyd further raises its earnings outlook for the current financial year



11-Nov-2026 / 10:10 CET/CEST

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Hapag-Lloyd further raises its earnings outlook for the current financial year

Supported by continued robust spot freight rates, business performance in the fourth quarter is developing better than previously expected. The Executive Board of Hapag-Lloyd AG therefore decided today to raise its earnings outlook for the 2026 financial year once again. Group EBITDA is now expected to be in the range of USD 4.6 to 5.0 billion (previously: USD 3.9 to 4.4 billion) and Group EBIT in the range of USD 2.0 to 2.4 billion (previously: USD 1.25 to 1.75 billion). In Euro, this corresponds to an expected Group EBITDA of EUR 4.0 to 4.4 billion (previously: EUR 3.4 to 3.8 billion) and Group EBIT of EUR 1.7 to 2.1 billion (previously: EUR 1.1 to 1.5 billion).

Against the backdrop of volatile freight rates and persistent geopolitical challenges, the forecast is subject to a considerable degree of uncertainty.

The Quarterly Financial Report for the first nine months of 2026 will be published as scheduled on 12 November 2026.

Explanatory notes relating to the performance measures EBITDA and EBIT referred to herein can be found in the 2025 Annual Report:

https://www.hapag-lloyd.com/en/ir/publications/financial-report.html

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Alexander DrewsDirector Investor RelationsHapag-Lloyd AGBallindamm 2520095 HamburgPhone +49 40 3001-3705Fax +49 40 3001-72896Mobile +49 174 326-3123