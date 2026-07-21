Hapag-Lloyd 114.28 CHF 0.13% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach erhöhten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Erhöhung ähnele den angehobenen Prognosen von Moeller Maersk von Ende Juni, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer Studie am Dienstag. Auf mittlere Sicht seien die Aussichten für die Containerschifffahrt jedoch ungewiss./bek/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.