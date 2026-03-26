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Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

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14:42:44
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27.03.2026 13:37:30

Hapag-Lloyd Hold

Hapag-Lloyd
109.12 CHF -10.49%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 114 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte der Reederei in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar einen schwachen Ausblick in einem Umfeld, das von Unsicherheit geprägt sei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
114.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
118.70 € 		Abst. Kursziel*:
-3.96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
119.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.60%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
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