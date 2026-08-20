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Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

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20.08.2026 11:03:32

Hapag-Lloyd Hold

Hapag-Lloyd
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 114 auf 117 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Harishankar Ramamoorthy fasste in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar das zweite Quartal der europäischen Containerreedereien zusammen. Dabei hob er die starken Frachtraten hervor, die für starke Resultate gesorgt hätten. Besonders beeindruckt habe die dänische Maersk, schrieb er. Ramamoorthy geht davoN aus, dass sich die höheren Raten zwar im weiteren Verlauf des Jahres noch behaupten dürften, zusätzliche Kapazitäten im Jahr 2027 sowie eine mögliche Wiedereröffnung der Route durch das Rote Meer dann für Gegenwind sorgen könnten. Maersk und Hapag-Lloyd hält er angesichts der höheren Raten für angemessen bewertet./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
126.60 € 		Abst. Kursziel*:
-7.58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
134.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.75%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
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