EQS-Adhoc: Hapag-Lloyd hebt erneut Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an

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Hapag-Lloyd hebt erneut Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an



28.09.2026 / 19:24 CET/CEST

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Hapag-Lloyd hebt erneut Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr an

Aufgrund der anhaltend starken Marktnachfrage und der weiterhin positiven Entwicklung der Spotfrachtraten erhöht der Vorstand der Hapag-Lloyd AG erneut seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 3,9 bis 4,4 Mrd. USD (vorher: 2,7 bis 3,7 Mrd. USD) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 1,25 bis 1,75 Mrd. USD (vorher: 0,1 bis 1,1 Mrd. USD) erwartet. In Euro entspricht dies einem Konzern-EBITDA von 3,4 bis 3,8 Mrd. EUR (vorher: 2,3 bis 3,2 Mrd. EUR) und einem Konzern-EBIT von 1,1 bis 1,5 Mrd. EUR (vorher: 0,1 bis 1,0 Mrd. EUR).

Vor dem Hintergrund volatiler Frachtraten und anhaltenden geopolitischen Herausforderungen ist die Prognose mit einem hohen Mass an Unsicherheit behaftet.

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2025, abrufbar unter:

https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html



Kontakt:

Alexander Drews

Director Investor Relations

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