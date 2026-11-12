Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei insgesamt durchwachsen gewesen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe die Erwartungen verfehlt, das Ebit derweil übertroffen. Sie hob zudem hervor, dass Hapag bereits am Vorabend die Jahresziele erhöht hatte./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
130.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-30.82%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
130.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31.19%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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