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Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

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14.09.2026 09:46:44

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
130.07 CHF 1.59%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der globale Handel dürfte dank der Megatrends und chinesischen Exporten stark bleiben, schrieb Marco Limite am Freitag. Die geopolitischen Entwicklungen dämpften das Risiko für Container-Überangebot./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
105.00 € 		Abst. Kursziel*:
0.00
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
138.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.97%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
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