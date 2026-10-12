Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd vor Quartalszahlen von 75 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Sie rechne mit starken Quartalszahlen aus der Branche der Container-Schifffahrt, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund sei zuvorderst der kräftige Anstieg der Frachtraten. So sei der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - als eher nachlaufender Indikator - auf Quartalssicht um 58 Prozent gestiegen./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
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Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
136.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-34.07%
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Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
137.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-34.69%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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