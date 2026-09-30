September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hapag-Lloyd-Aktie

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hapag-Lloyd-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 49,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie von 139,10 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 75,00 EUR -46,08 29.09.2026 Barclays Capital 105,00 EUR -24,51 14.09.2026

Redaktion finanzen.ch