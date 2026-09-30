Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hapag-Lloyd-Aktie
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hapag-Lloyd-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Abschlag von 49,10 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie von 139,10 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|-46,08
|29.09.2026
|Barclays Capital
|105,00 EUR
|-24,51
|14.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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