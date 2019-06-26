Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

159.00
CHF
6.40
CHF
4.19 %
26.06.2019
SWX
Hannover Rück Underweight

Hannover Rück
242.32 CHF -2.66%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 218 auf 219 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat gab seinen Schätzungen am Freitag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Rückversicherer den letzten Feinschliff. Die Großschäden im dritten Quartal seien recht milde gewesen. Die meisten Konzerne dürften aber ihre Bilanzen für eine Marktabschwächung rüsten wollen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
219.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
255.80 € 		Abst. Kursziel*:
-14.39%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
257.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.79%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse