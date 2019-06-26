Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
159.00CHF
6.40CHF
4.19 %
26.06.2019
SWX
27.10.2025 08:10:14
Hannover Rück Underweight
Hannover Rück
242.32 CHF -2.66%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 218 auf 219 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat gab seinen Schätzungen am Freitag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Rückversicherer den letzten Feinschliff. Die Großschäden im dritten Quartal seien recht milde gewesen. Die meisten Konzerne dürften aber ihre Bilanzen für eine Marktabschwächung rüsten wollen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Hannover Rück
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
219.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
255.80 €
Abst. Kursziel*:
-14.39%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
257.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-14.79%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hannover Rück
24.10.25
|DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
22.10.25