Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
224.40CHF
2.80CHF
1.26 %
13:55:26
SWX
05.02.2026 12:36:06
Hannover Rück Sector Perform
Hannover Rück
226.34 CHF -0.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Erneuerungsrunde sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Am Ausblick auf 2026 habe sich nichts geändert./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Hannover Rück
|
13:28
|Hannover Rück-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Sector Perform bewertet (finanzen.ch)
|
13:07
|Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral (finanzen.ch)
|
12:49
|Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
|
12:34
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie (finanzen.ch)
|
11:33
|Hannover Rück-Aktie dennoch leichter: Gewinn klettert deutlich - Ausblick 2026 bestätigt (Dow Jones)
|
10:42
|Nach Rekordgewinn: Hannover Rück kämpft mit weiterem Preisverfall (AWP)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX klettert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|12:44
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|12:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:15
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:45
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|224.40
|1.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:04
|
Barclays Capital
Evonik Equal Weight
|12:47
|
UBS AG
BNP Paribas Buy
|12:46
|
UBS AG
Vodafone Group Sell
|12:46
|
UBS AG
Santander Buy
|12:45
|
UBS AG
ArcelorMittal Neutral
|12:44
|
UBS AG
Hannover Rück Buy
|12:43
|
UBS AG
Shell Neutral