Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
227.20CHF
9.80CHF
4.51 %
10:19:46
SWX
12.03.2026 09:20:07
Hannover Rück Neutral
Hannover Rück
229.10 CHF 2.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. Die für 2025 angekündigte Dividende des Rückversicherers liege über den Erwartungen, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Positiv sei ein starker Aufbau der Reserven./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
253.60 €
|
Abst. Kursziel*:
14.35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
254.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.08%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse