Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. Die für 2025 angekündigte Dividende des Rückversicherers liege über den Erwartungen, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Positiv sei ein starker Aufbau der Reserven./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT



