Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart der europäischen Versicherungsaktien sei ungewöhnlich schwach gewesen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Grund seien sinkende Prämien und KI-Verdrängungssorgen. Christodoulou hält diese allerdings für übertrieben und die Vergangenheit spreche für eine starke Kurserholung./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
312.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
250.80 €
|
Abst. Kursziel*:
24.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
249.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
04.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
04.03.26
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Hannover Rück-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten (finanzen.net)
|
27.02.26
|DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Hannover Rück stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Hannover Rück
|07:23
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|07:23
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|07:23
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|222.80
|1.92%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:54
|
JP Morgan Chase & Co.
LEG Immobilien Overweight
|07:53
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|07:47
|
Barclays Capital
Broadcom Overweight
|07:46
|
Barclays Capital
Bayer Overweight
|07:44
|
JP Morgan Chase & Co.
BP Neutral
|07:44
|
JP Morgan Chase & Co.
TotalEnergies Overweight
|07:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Shell Overweight