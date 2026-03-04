Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

222.80
CHF
4.20
CHF
1.92 %
04.03.2026
SWX
05.03.2026 07:23:35

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
226.27 CHF -0.72%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart der europäischen Versicherungsaktien sei ungewöhnlich schwach gewesen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Grund seien sinkende Prämien und KI-Verdrängungssorgen. Christodoulou hält diese allerdings für übertrieben und die Vergangenheit spreche für eine starke Kurserholung./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 15:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
312.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
250.80 € 		Abst. Kursziel*:
24.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
249.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.00%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:23 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
