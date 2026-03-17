HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielspanne für das 2026er operative Ergebnis (Aebitda) zu konstanten Wechselkursen belaufe sich auf 375 bis 425 Millionen Euro, verglichen mit der vom Kochboxenversender veröffentlichen Konsensschätzung von 423,3 Millionen Euro, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
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Unternehmen:
HelloFresh
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
10.80 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
3.90 €
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Abst. Kursziel*:
176.64%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
3.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
176.92%
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
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KGV*:
-