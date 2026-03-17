HelloFresh 3.59 CHF -13.81% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielspanne für das 2026er operative Ergebnis (Aebitda) zu konstanten Wechselkursen belaufe sich auf 375 bis 425 Millionen Euro, verglichen mit der vom Kochboxenversender veröffentlichen Konsensschätzung von 423,3 Millionen Euro, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.