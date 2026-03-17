LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Chef Michael Grosse habe die vom Markt erwartete zuversichtliche und klare Botschaft gesendet, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Die jüngste stark unterdurchschnittliche Kursentwicklung von Sartorius und Sartorius Stedim in Relation zum europäischen Gesundheitssektor biete nun eine exzellente Gelegenheit zum Einstieg./bek/ag;