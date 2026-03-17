Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’901 -0.5%  SPI 18’015 -0.2%  Dow 46’993 0.1%  DAX 23’908 0.8%  Euro 0.9070 0.1%  EStoxx50 5’822 0.9%  Gold 4’965 -0.7%  Bitcoin 58’096 0.0%  Dollar 0.7859 0.1%  Öl 103.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Stadler Rail217818Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vor US-Zinsentscheid: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Stadler Rail-Aktie zieht kräftig an: 2025 wieder mit Umsatz- und Gewinnsteigerung
NEL-Aktie gesucht: Berenberg korrigiert Kursziel nach unten - Alkaline-Systeme werden jedoch gelobt
Höchstes Kursziel an der Wall Street: Analyst setzt auf die NVIDIA-Aktie
Unicredit-Aktie fester: Übernahmegespräche mit Commerzbank 'von Angesicht zu Angesicht'
Suche...

Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

204.10
CHF
4.35
CHF
2.18 %
11:46:53
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.03.2026 10:48:01

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
205.19 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Chef Michael Grosse habe die vom Markt erwartete zuversichtliche und klare Botschaft gesendet, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Das dürfte eine Höherbewertung der Aktien des Labor- und Pharmazulieferers nach sich ziehen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 23:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
280.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
226.30 € 		Abst. Kursziel*:
23.73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
226.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.73%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?