GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz mit Vorstandschefin Emma Walmsley auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Walmsley habe ihr Vertrauen in das Umsatzziel von über 40 Milliarden Pfund bis 2031 und in stabile Ebit-Margen während der gesamten Laufzeit des HIV-Medikaments Dolutegravir bekräftigt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Treiber für die besser als vom Markt erwartete Performance seien die Bereiche Onkologie, Atemwegserkrankungen, Immunologie und Infektionskrankheiten./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
14.00 £
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
14.75 £
Abst. Kursziel*:
-5.08%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
14.72 £
Abst. Kursziel aktuell:
-4.86%
Analyst Name::
Zain Ebrahim
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
17.09.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
15.09.25
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
15.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
15.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
15.09.25
|Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.ch)
15.09.25
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
15.09.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|15.66
|-3.33%
