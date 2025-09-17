Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GSK Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz mit Vorstandschefin Emma Walmsley auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Walmsley habe ihr Vertrauen in das Umsatzziel von über 40 Milliarden Pfund bis 2031 und in stabile Ebit-Margen während der gesamten Laufzeit des HIV-Medikaments Dolutegravir bekräftigt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Treiber für die besser als vom Markt erwartete Performance seien die Bereiche Onkologie, Atemwegserkrankungen, Immunologie und Infektionskrankheiten./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 20:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.00 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
14.75 £ 		Abst. Kursziel*:
-5.08%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
14.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.86%
Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

17.09.25 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 GSK Outperform Bernstein Research
04.08.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 GSK Outperform Bernstein Research
