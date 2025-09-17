NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz mit Vorstandschefin Emma Walmsley auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Walmsley habe ihr Vertrauen in das Umsatzziel von über 40 Milliarden Pfund bis 2031 und in stabile Ebit-Margen während der gesamten Laufzeit des HIV-Medikaments Dolutegravir bekräftigt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Treiber für die besser als vom Markt erwartete Performance seien die Bereiche Onkologie, Atemwegserkrankungen, Immunologie und Infektionskrankheiten./rob/edh/stk;