ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1580 Pence auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Ergebnisse und den verbesserten Ausblick des Pharmakonzerns hob Analyst Jo Walton seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag;