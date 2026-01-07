GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 1450 auf 1780 Pence angehoben. Die Aktie der Briten dürfte 2026 unterdurchschnittlich abschneiden, da mit nur begrenzten Ergebnissen aus der Wirkstoffentwicklung zu rechnen sei, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sollte die operative Performance solide sein, was aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt sei. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
17.80 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18.78 £
|
Abst. Kursziel*:
-5.24%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
18.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.13%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
06.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
05.01.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der GSK-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
31.12.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt zum Ende des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20.01
|0.57%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:05
|
Baader Bank
Redcare Pharmacy Buy
|10:49
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|10:31
|
RBC Capital Markets
EVOTEC Outperform
|10:14
|
Barclays Capital
GSK Underweight
|09:22
|
Barclays Capital
Novartis Equal Weight
|09:17
|
Barclays Capital
Roche Overweight
|08:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vodafone Group Buy