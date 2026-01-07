Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.01.2026 10:14:37

GSK Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat GSK im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 1450 auf 1780 Pence angehoben. Die Aktie der Briten dürfte 2026 unterdurchschnittlich abschneiden, da mit nur begrenzten Ergebnissen aus der Wirkstoffentwicklung zu rechnen sei, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt sollte die operative Performance solide sein, was aber bereits in den Konsensschätzungen berücksichtigt sei. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
17.80 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
18.78 £ 		Abst. Kursziel*:
-5.24%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
18.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.13%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:14 GSK Underweight Barclays Capital
23.12.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
