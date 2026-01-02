GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 1660 Pence belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber seien Medikamente in den Bereichen HIV, Atemwegserkrankungen und Onkologie, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Shingrix und Arexvy indes rechnet sie mit Umsatzrückgängen. Weitere Wachstumstreiber könnten neue Details zu laufenden Phase-III-Studien sein./ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16.60 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.02 £
|
Abst. Kursziel*:
-12.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.91%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 startet im Minus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
05.01.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der GSK-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|15:09
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|15:09
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:09
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20.16
|-1.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold
|15:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GSK Hold
|15:06
|
Barclays Capital
Nestlé Equal Weight
|15:05
|
Barclays Capital
AIR France-KLM Equal Weight
|15:04
|
Deutsche Bank AG
Redcare Pharmacy Buy
|15:04
|
Deutsche Bank AG
LEG Immobilien Buy
|14:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis Hold