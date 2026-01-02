Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

20.16
CHF
-0.37
CHF
-1.79 %
11:40:34
BRXC
08.01.2026 15:09:19

GSK Hold

GSK
20.16 CHF -1.79%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GSK in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 1660 Pence belassen. Die wichtigsten Wachstumstreiber seien Medikamente in den Bereichen HIV, Atemwegserkrankungen und Onkologie, schrieb Luisa Hector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Shingrix und Arexvy indes rechnet sie mit Umsatzrückgängen. Weitere Wachstumstreiber könnten neue Details zu laufenden Phase-III-Studien sein./ck;


Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
16.60 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19.02 £ 		Abst. Kursziel*:
-12.75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19.06 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.91%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

