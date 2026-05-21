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22.05.2026 13:46:29
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 138 auf 154 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Kate McShane attestierte dem Handelsriesen solides Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne im ersten Quartal. Sie rechnet auch mit einer guten Ergebnissteigerung im Gesamtjahr, wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 154.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 121.34
|
Abst. Kursziel*:
26.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 120.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.19%
|
Analyst Name::
Kate McShane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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