Walmart 94.28 CHF -1.17% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 138 auf 154 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Kate McShane attestierte dem Handelsriesen solides Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne im ersten Quartal. Sie rechnet auch mit einer guten Ergebnissteigerung im Gesamtjahr, wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 19:32 / EDT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.