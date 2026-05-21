FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

311.35
CHF
9.20
CHF
3.04 %
17:29:27
BRXC
22.05.2026 13:45:52

FedEx Buy

FedEx
311.35 CHF 3.04%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex angesichts der näher rückenden Frachtsparten-Abspaltung von 446 auf 445 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung des Logistikkonzerns beließ Analyst Thomas Wadewitz am Donnerstag nach kleineren Anpassungen seiner Schätzungen aber auf "Buy". Eine Bewertung anhand der Summe der Konzernteile verspreche Luft nach oben für die Titel. Margenverbesserungen seien zentrale Hebel beider Unternehmen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 445.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 388.91 		Abst. Kursziel*:
14.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 396.04 		Abst. Kursziel aktuell:
12.36%
Analyst Name::
Thomas Wadewitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:45 FedEx Buy UBS AG
10:58 FedEx Overweight Barclays Capital
12.05.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 FedEx Overweight Barclays Capital
05.05.26 FedEx Buy UBS AG
