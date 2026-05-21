FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
FedEx Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex angesichts der näher rückenden Frachtsparten-Abspaltung von 446 auf 445 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung des Logistikkonzerns beließ Analyst Thomas Wadewitz am Donnerstag nach kleineren Anpassungen seiner Schätzungen aber auf "Buy". Eine Bewertung anhand der Summe der Konzernteile verspreche Luft nach oben für die Titel. Margenverbesserungen seien zentrale Hebel beider Unternehmen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 445.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 388.91
|
Abst. Kursziel*:
14.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 396.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.36%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
16:29
|FedEx Aktie News: FedEx zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
21.05.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Abend stärker (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Wettbewerb im Logistik-Sektor - Wird Amazon zur Gefahr für FedEx und UPS? (finanzen.ch)
|
14.05.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.05.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu FedEx Corp.
|13:45
|FedEx Buy
|UBS AG
|10:58
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|13:45
|FedEx Buy
|UBS AG
|10:58
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|13:45
|FedEx Buy
|UBS AG
|10:58
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|23.03.26
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|311.35
|3.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:03
|
DZ BANK
Henkel vz. Kaufen
|14:01
|
UBS AG
Walmart Buy
|13:52
|
UBS AG
Alphabet A Neutral
|13:47
|
Goldman Sachs Group Inc.
Assicurazioni Generali Neutral
|13:46
|
Goldman Sachs Group Inc.
Walmart Buy
|13:45
|
UBS AG
FedEx Buy
|13:34
|
JP Morgan Chase & Co.
Walmart Overweight