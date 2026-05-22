Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’446 0.4%  SPI 18’973 0.1%  Dow 50’286 0.6%  DAX 24’607 -0.5%  Euro 0.9138 -0.2%  EStoxx50 5’960 -0.3%  Gold 4’545 - Bitcoin 61’082 0.2%  Dollar 0.7868 0.0%  Öl 104.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Sika41879292Holcim1221405Alcon43249246Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ripple steigt neben SpaceX und OpenAI in den Prime Unicorn Index auf
Aktiv oder passiv? Wie Index-Hugging Anleger täuschen kann
NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026
TSMC-Aktie im Fokus: Chipfertiger könnte zu den grössten Profiteuren des KI-Booms zählen
Hexensabbat an der Börse: Warum Derivatemärkte viermal jährlich verrücktspielen
Suche...
Plus500 Depot
Closet Indexing 22.05.2026 03:12:32

Aktiv oder passiv? Wie Index-Hugging Anleger täuschen kann

Aktiv oder passiv? Wie Index-Hugging Anleger täuschen kann

Hinter dem aktiven Mantel mancher Fonds versteckt sich eine Strategie, die kaum vom Index abweicht. Doch es gibt klare Schwellenwerte, an denen sich Closet Indexing erkennen lässt.

• Index-Hugging bezeichnet aktiv vermarktete Fonds, die heimlich einem Index folgen
• Die BaFin hat 2017 verbindliche Transparenzpflichten für deutsche Verkaufsprospekte erlassen
• Die BaFin untersuchte 290 deutsche Aktienfonds und identifizierte einzelne auffällige Fälle

Was Index-Hugging bedeutet und warum die Aufsicht eingegriffen hat

Index-Hugging beschreibt die Praxis, einen Fonds als aktiv verwaltet zu vermarkten und entsprechend hohe Verwaltungsvergütungen zu erheben, obwohl die Anlagestrategie sich faktisch eng an einem Referenzindex orientiert. Wie aus der Auslegungsentscheidung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 4. April 2017 hervorgeht, beschreibt der englische Begriff "Closet Indexing" einen Fonds, "der sehr eng an einen Referenzwert angelehnt ist und daher eine eher passive Anlagestrategie zu verfolgen scheint", wobei der Anleger in den Vertriebsunterlagen nicht ausreichend über die tatsächliche Anlagepolitik informiert oder sogar in die Irre geführt werde.

Die BaFin hatte im Jahr 2016 insgesamt 290 deutsche Aktienfonds untersucht und einzelne auffällige Fälle identifiziert, ohne aktiv vertriebene Reinst-Indexnachbildungen festzustellen. Als Konsequenz verpflichtete die Aufsicht Kapitalverwaltungsgesellschaften, in den Verkaufsprospekten ab spätestens dem 31. Dezember 2017 verbindlich anzugeben, ob ein Fonds aktiv oder passiv verwaltet wird, einen etwaigen Referenzwert zu benennen, mögliche Höchstabweichungen zu erläutern und die Wertentwicklung von Fonds und Referenzwert grafisch über zehn Jahre gegenüberzustellen. Auf europäischer Ebene hatte die European Securities and Markets Authority (ESMA) bereits in ihrem Public Statement vom 2. Februar 2016 gewarnt und gemeinsam mit nationalen Aufsichtsbehörden ein Schwellenwert-Raster eingeführt, das die ESMA seither in eigenen Untersuchungen und in den jährlichen Berichten zu Kosten und Wertentwicklung von Anlageprodukten in der EU fortgeführt hat.

Drei Kennzahlen, an denen sich Index-Hugger erkennen lassen

Die ESMA stützt sich in ihrer aufsichtsrechtlichen Praxis auf eine Kombination aus drei renditebasierten Kennzahlen: Tracking Error als jährliche Standardabweichung der Renditedifferenz zwischen Fonds und Index, Bestimmtheitsmass R² als Anteil der Fondsrendite, der durch die Indexrendite erklärt wird, sowie Beta als Mass für die Sensitivität gegenüber Indexbewegungen. Wie das ESMA Working Paper Nr. 2 vom September 2020 mit dem Titel "Closet indexing indicators and investor outcomes" auf Basis von rund 5.400 EU-domizilierten Aktienfonds für den Zeitraum 2010 bis 2018 dokumentiert, gilt ein Fonds dann als möglicher Index-Hugger, wenn der Tracking Error unter 3 Prozent, das R² über 95 Prozent und das Beta zwischen 0,95 und 1,05 liegt. Hinzu kommt die portfoliobasierte Kennzahl Active Share, die nach Martijn Cremers und Antti Petajisto bei einem Wert unter 60 Prozent auf Closet Indexing hindeutet, was die internationale Studie von Cremers, Ferreira, Matos und Starks im Journal of Financial Economics von 2016 für den globalen Fondsmarkt bestätigt hat.

Wer einen aktiv vermarkteten Fonds prüfen will, findet diese Kennzahlen in den Factsheets seriöser Anbieter, in den Wesentlichen Anlegerinformationen oder auf Datenplattformen wie Morningstar. Die ESMA-Kombination aus Tracking Error, R² und Beta ist dabei die robustere Diagnose, weil ein einzelner Wert in die Irre führen kann. So liegt das Beta bei systematischen Faktorwetten typischerweise weiterhin nahe 1, während der Tracking Error allein durch eine konsistente Sektorabweichung steigen kann, ohne dass tatsächlich aktive Auswahl stattfindet. Erst die Kombination zeigt, ob ein Fonds im Wesentlichen die Indexrendite minus Gebühren liefert.

Was der Aufpreis für falsche Aktivität tatsächlich kostet

Aus der Untersuchung des ESMA Working Papers Nr. 2/2020 geht hervor, dass potenzielle Closet-Index-Fonds in der Total Expense Ratio im Schnitt nur rund 6 Basispunkte günstiger sind als wirklich aktive Fonds, gleichzeitig aber eine signifikant niedrigere Alpha-Rendite, also einen geringeren risikobereinigten Mehrwert gegenüber dem Index, liefern. Der Grossteil des ökonomischen Vorteils, den ein passives Vorgehen für den Anbieter mit sich bringt, wird also nicht an die Anleger weitergegeben. Wie aktuell dieses Muster ist, zeigt der ESMA Market Report zu Kosten und Wertentwicklung von EU-Anlageprodukten vom 3. März 2026 mit Stand zum Jahresende 2024: Aktive Aktien-UCITS in der EU lagen 2024 bei laufenden Kosten von durchschnittlich 1,28 Prozent über den Ein-Jahres-Horizont, während passive Nicht-ETF-Aktien-UCITS auf 0,22 Prozent und Equity-ETFs auf 0,21 Prozent kamen. Bei der Wertentwicklung erzielten aktive Aktien-UCITS im Jahr 2024 eine Nettorendite von 17,0 Prozent gegenüber 21,3 Prozent bei passiven Nicht-ETF-Aktienfonds und 21,4 Prozent bei Equity-ETFs. Damit zahlten Anleger im Mittel das rund Sechsfache an laufenden Kosten und erhielten dafür eine um über vier Prozentpunkte schwächere Wertentwicklung. Wer hier auf einen aktiven Fonds setzt, der zudem im Closet-Indexing-Korridor liegt, kombiniert damit das schlechtere Verhältnis aus Kosten und Wertentwicklung mit dem strukturellen Mangel echter aktiver Auswahl.

Eine internationale Bestätigung dieses Befunds liefert die SPIVA Europe Year-End 2025 Scorecard von S&P Dow Jones Indices, einem Geschäftsbereich von S&P Global. Wie aus der Scorecard vom 19. März 2026 hervorgeht, unterschritten 71 Prozent aller in Euro denominierten globalen Aktienfonds aus Europa im Jahr 2025 die Rendite des S&P World, bei den paneuropäischen Aktienfonds in Euro waren es 82 Prozent gegenüber dem S&P Europe 350. Für aktive Anleger lässt sich daraus ein konkreter Prüfweg ableiten. Wer in einem Fondsprospekt seit der BaFin-Vorgabe von 2017 einen ausdrücklich benannten Referenzwert findet, sollte die im Prospekt vorgeschriebene Zehn-Jahres-Gegenüberstellung mit der ESMA-Schwellenkombination zusammenführen: Bewegt sich der Fonds bei Tracking Error, R² und Beta innerhalb des Closet-Indexing-Korridors, lässt sich die Verwaltungsvergütung kaum mit aktivem Mehrwert rechtfertigen. Damit verschiebt sich die ökonomische Frage weg von "passiv oder aktiv" hin zu "aktiv im Anspruch oder aktiv in der Umsetzung".

Dominik Maier, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ETF-Anlagen: Was man über ein `Pantoffel-Portfolio` wissen muss
Multi-Asset-ETFs im Blick: Wie lohnenswert ist das Konstrukt für Anleger?
Börsen-ABC: Die Geheimnisse hinter den Namen der ETF-Anbieter

Bildquelle: Drozd Irina / Shutterstock.com

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie leichter
Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Rheinmetall
Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus
Aktie reagiert mit Abschlägen: Was die NVIDIA-Zahlen über den KI-Highflyer verraten
Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge
TSMC-Aktie im Fokus: Chipfertiger könnte zu den grössten Profiteuren des KI-Booms zählen
UBS sieht starkes Aufwärtspotenzial für Goldpreis und Silber bis Jahresende
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Nachmittag kräftig

Top-Rankings

NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026
Im 1. Quartal 2026 gab es einige Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA - unter anderem k ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.