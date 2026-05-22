SMI 998089 / CH0009980894
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22.05.2026 20:28:00
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnungen auf Kriegsende: US-Börsen mit Gewinnen -- SMI geht fester ins lange Wochenende -- DAX legt letztlich zu -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt beendete den Freitagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Auch bei den US-Indizes geht es vor dem Wochenende nach oben. Die Börsen in Asien verbuchten am Freitag Gewinne.