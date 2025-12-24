|Entwicklung im Blick
Tether: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Tether-Investment gewesen.
Tether wurde am 23.12.2022 bei 1.0000 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’000.02 USDT im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 999.44 USD, da sich der Wert von Tether am 23.12.2025 auf 0.9994 USD belief. Damit wäre die Investition um 0.06 Prozent gesunken.
Am 01.01.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9978 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 bei 1.002 USD.
