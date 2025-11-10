Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
10.11.2025 12:26:28
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Montagmittag stärker
Der SDAX verzeichnet am Montag Kursgewinne.
Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 2.44 Prozent fester bei 16’165.12 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 79.457 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15’961.13 Zählern und damit 1.15 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15’779.45 Punkte).
Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 15’961.13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’188.01 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 10.10.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’124.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 17’394.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13’383.25 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 16.40 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18’206.72 Punkten. Bei 13’183.63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9.93 Prozent auf 33.42 EUR), Energiekontor (+ 6.09 Prozent auf 32.25 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5.94 Prozent auf 91.00 EUR), Hypoport SE (+ 5.58 Prozent auf 121.00 EUR) und Siltronic (+ 5.41 Prozent auf 47.96 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil KWS SAAT SE (-0.30 Prozent auf 66.00 EUR), HAMBORNER REIT (+ 0.00 Prozent auf 4.84 EUR), Grand City Properties (+ 0.00 Prozent auf 10.78 EUR), MLP SE (+ 0.00 Prozent auf 6.24 EUR) und Springer Nature (+ 0.00 Prozent auf 21.50 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 527’691 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 6.425 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder
Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
