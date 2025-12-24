|Langzeit-Investment
|
24.12.2025 19:43:08
Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 1 Jahr gekostet hätte
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Dogecoin Investoren gebracht.
Gestern vor 1 Jahr war ein Dogecoin 0.3236 USD wert. Bei einer Investition von 1’000 USD in DOGE vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’089.93 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 399.27 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.12.2025 auf 0.1292 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 60.07 Prozent vermindert.
Bei 0.1224 USD erreichte DOGE am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0.4151 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
