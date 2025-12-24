Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’731 0.6%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9284 -0.1%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’480 -0.1%  Bitcoin 68’887 0.1%  Dollar 0.7880 0.0%  Öl 62.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Tesla11448018Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
Anthropic-Aktie voraus? ChatGPT-Konkurrent bereitet sich wohl auf Mega-IPO vor
Erste Group Bank-Aktie: Santander-Deal in Polen steht kurz vor dem Abschluss
Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 1 Jahr gekostet hätte
Tether: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot
Langzeit-Investment 24.12.2025 19:43:08

Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Dogecoin Investoren gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr war ein Dogecoin 0.3236 USD wert. Bei einer Investition von 1’000 USD in DOGE vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’089.93 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 399.27 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.12.2025 auf 0.1292 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 60.07 Prozent vermindert.

Bei 0.1224 USD erreichte DOGE am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0.4151 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: CKA / shutterstock.com

Inside Krypto

01:39Finixio Crypto Logo Deshalb ist ein Bitcoin-Crash in Q1 unwahrscheinlich
01:39Finixio Crypto Logo Deshalb ist ein Bitcoin-Crash in Q1 unwahrscheinlich
23.12.25Finixio Crypto Logo Prognose: Bitcoin zwischen Druck und Chance – Wer setzt sich durch
23.12.25Finixio Crypto Logo Prognose: Bitcoin zwischen Druck und Chance – Wer setzt sich durch
23.12.25Finixio Crypto Logo Unterschätzt Bitcoin die Gefahr von Quantencomputern? Und kann dieses Projekt Bitcoin optimieren?
23.12.25Finixio Crypto Logo Unterschätzt Bitcoin die Gefahr von Quantencomputern? Und kann dieses Projekt Bitcoin optimieren?
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall