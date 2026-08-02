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Kennzahlen im Überblick 02.08.2026 09:24:06

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ON Semiconductor veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

ON Semiconductor
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ON Semiconductor wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 25 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,715 USD. Dies würde einem Zuwachs von 74,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ON Semiconductor 0,410 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ON Semiconductor in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 1,59 Milliarden USD im Vergleich zu 1,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,48 Milliarden USD, gegenüber 6,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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