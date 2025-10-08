Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’388.00
CHF
88.00
CHF
2.67 %
08.10.2025
SWX
Givaudan
3382.68 CHF 2.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 4200 auf 4000 Franken gesenkt. Sie rechne beim seit 2021 hohen Wachstum hochwertiger Duftöle und Parfüms mit einer Normalisierung, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Unsicherheit über die Entwicklung dieses Bereichs in den kommenden 6 bis 12 Monaten könnte die Aktie von einer überdurchschnittlichen Entwicklung abhalten. Die langfristigen Fundamentaldaten beim Schweizer Aromen- und Duftstoffhersteller blieben aber gut und verdienten einen Bewertungsaufschlag./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4’000.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’388.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
18.06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3’382.68 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
18.25%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

