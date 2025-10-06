Givaudan 3294.99 CHF 1.53% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Auf Investorenveranstaltungen in den USA habe der Aromen- und Duftstoffhersteller einen optimistischen Ton angeschlagen und insbesondere die mittelfristigen Wachstumsaussichten in den Fokus gerückt, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

