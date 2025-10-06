Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’318.00CHF
18.00CHF
0.55 %
09:43:31
SWX
08.10.2025 07:45:52
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Auf Investorenveranstaltungen in den USA habe der Aromen- und Duftstoffhersteller einen optimistischen Ton angeschlagen und insbesondere die mittelfristigen Wachstumsaussichten in den Fokus gerückt, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’300.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’294.99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.26%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan stabilisiert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Stabiler Handel: SLI nachmittags im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Schwache Performance in Zürich: So steht der SMI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Anleger warten auf Impulse: SLI am Mittag orientierungslos (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3’287.00
|-0.39%
