Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
326.32CHF
10.45CHF
3.31 %
13:08:19
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.07.2026 15:09:47
Ferrari Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Sportwagenbauers hätten die wenig ambitionierten Analystenschätzungen übertroffen, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
380.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
335.40 €
|
Abst. Kursziel*:
13.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
347.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.43%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|15:17
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|15:09
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|15:17
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|15:09
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|15:17
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|15:09
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|326.32
|3.31%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:24
|
Deutsche Bank AG
KRONES Buy
|15:21
|
RBC Capital Markets
BMW Sector Perform
|15:19
|
UBS AG
Air Liquide Buy
|15:17
|
Bernstein Research
Ferrari Outperform
|15:16
|
Deutsche Bank AG
Nordex Buy
|15:09
|
Jefferies & Company Inc.
Ferrari Buy
|15:05
|
Jefferies & Company Inc.
E.ON Hold