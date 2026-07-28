AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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30.07.2026 14:57:09
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen kontrolliere rund 70 Prozent der relevanten Märkte./rob/mf/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
73.54 €
|
Abst. Kursziel*:
15.58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
73.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.46%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|14:57
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|01.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67.92
|-1.47%
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