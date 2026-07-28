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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

68.32
CHF
-0.61
CHF
-0.89 %
16:13:50
BRXC
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30.07.2026 14:57:09

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
68.32 CHF -0.89%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen kontrolliere rund 70 Prozent der relevanten Märkte./rob/mf/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
73.54 € 		Abst. Kursziel*:
15.58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
73.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.46%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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21.07.26
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14.07.26
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07.07.26
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30.06.26
 So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein (finanzen.net)
30.06.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
23.06.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
16.06.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
09.06.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
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14:57 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:36 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
13:13 AB InBev Outperform Bernstein Research
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