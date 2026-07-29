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Zahlen voraus 29.07.2026 08:01:00

Ausblick: Amazon stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Amazon stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Amazon-Bilanz.

Amazon
188.32 CHF -1.91%
Kaufen Verkaufen

Amazon wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

48 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Amazon soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 197,03 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 51 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 61 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,86 USD im Vergleich zu 7,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 62 Analysten durchschnittlich bei 825,16 Milliarden USD, gegenüber 716,92 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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