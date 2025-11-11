Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’432.00
CHF
61.00
CHF
1.81 %
14:56:07
SWX
11.11.2025 12:46:46

Givaudan Buy

Givaudan
3428.97 CHF 1.89%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4500 auf 4100 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent. Bei Givaudan betonte sie aber die Stärke durch Wettbewerbsvorteile./ag/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
4’100.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3’424.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
19.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3’428.97 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
19.57%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse