NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4500 auf 4100 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent. Bei Givaudan betonte sie aber die Stärke durch Wettbewerbsvorteile./ag/edh/gl;