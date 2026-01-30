Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’985.00CHF
59.00CHF
2.02 %
11:28:04
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.01.2026 10:02:46
Givaudan Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Alex Sloane kappte am Donnerstagabend nach den Zahlen die Ergebnisprognose für 20026 aufgrund des etwas schwächeren Wachstums der Schweizer. Im Bereich Taste & Wellbeing sei es im vierten Quartal 2025 nicht ganz so gut gelaufen wie gedacht./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3’650.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
2’982.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
22.40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
2’985.96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.24%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
10:43
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Givaudan-Aktie (finanzen.ch)
|
10:22
|Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Givaudan-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
29.01.26