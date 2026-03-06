Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
06.03.2026 09:40:00
So stuften die Analysten die Givaudan-Aktie im vergangenen Monat ein
Die Bewertungen der Analysten für die Givaudan-Aktie im Überblick.
Im Februar 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der Givaudan-Aktie vorgenommen.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 3.353,33 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 261,33 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Givaudan-Aktie von 3.092,00 CHF gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|3.580,00 CHF
|15,78
|27.02.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|2.900,00 CHF
|-6,21
|10.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|09.02.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|3.580,00 CHF
|15,78
|05.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|04.02.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com,Keystone
