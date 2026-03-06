Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Analysteneinschätzungen 06.03.2026 09:40:00

So stuften die Analysten die Givaudan-Aktie im vergangenen Monat ein

Die Bewertungen der Analysten für die Givaudan-Aktie im Überblick.

Givaudan
2900.34 CHF -0.40%
Im Februar 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der Givaudan-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 3.353,33 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 261,33 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Givaudan-Aktie von 3.092,00 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)3.580,00 CHF15,7827.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.2.900,00 CHF-6,2110.02.2026
JP Morgan Chase & Co.--09.02.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)3.580,00 CHF15,7805.02.2026
DZ BANK--04.02.2026
Jefferies & Company Inc.--04.02.2026

Redaktion finanzen.ch

Givaudan-Aktie nimmt ab: Millionen-Investition in Duftstoffwerk in Mexiko
So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Givaudan-Aktie fester: Millioneninvestition in Kompetenzzentrum in Grasse

Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com,Keystone

