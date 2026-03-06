So stuften die Analysten die Givaudan-Aktie im vergangenen Monat ein

Im Februar 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der Givaudan-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 3.353,33 CHF. Dies kommt einem Anstieg von 261,33 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Givaudan-Aktie von 3.092,00 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 3.580,00 CHF 15,78 27.02.2026 Goldman Sachs Group Inc. 2.900,00 CHF -6,21 10.02.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 09.02.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 3.580,00 CHF 15,78 05.02.2026 DZ BANK - - 04.02.2026 Jefferies & Company Inc. - - 04.02.2026

Redaktion finanzen.ch