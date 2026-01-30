Givaudan 2985.96 CHF 1.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3800 auf 3500 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die holprige Umsatz- und Margenentwicklung signalisiere einen vorsichtigen Jahresstart der Aromen- und Duftstoffehersteller, schrieb Chris Counihan in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstagabend. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda), sieht die Schweizer aber am besten positioniert, um in dem schwierigen Branchenumfeld überdurchschnittlich abzuschneiden./gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



