Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3800 auf 3500 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die holprige Umsatz- und Margenentwicklung signalisiere einen vorsichtigen Jahresstart der Aromen- und Duftstoffehersteller, schrieb Chris Counihan in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstagabend. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda), sieht die Schweizer aber am besten positioniert, um in dem schwierigen Branchenumfeld überdurchschnittlich abzuschneiden./gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3’500.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2’993.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2’985.96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.22%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
