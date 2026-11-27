Vor 1 Jahr wurde das BAWAG-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des BAWAG-Papiers betrug an diesem Tag 115.90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.628 BAWAG-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2026 1’263.16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 146.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26.32 Prozent vermehrt.

BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.96 Mrd. Euro. Am 25.10.2017 fand der erste Handelstag des BAWAG-Papiers an der Börse Wien statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer BAWAG-Aktie auf 47.30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch