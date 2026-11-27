Heute vor 10 Jahren wurde die Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 64.60 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.548 Anteilen. Die gehaltenen Richemont-Papiere wären am 26.11.2026 266.18 CHF wert, da der Schlussstand 171.95 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 166.18 Prozent gesteigert.

Richemont war somit zuletzt am Markt 99.21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch