Heute vor 5 Jahren wurde das Knorr-Bremse-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 90.80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.101 Knorr-Bremse-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 94.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103.96 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3.96 Prozent.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 14.97 Mrd. Euro. Damals wurde der erste Kurs eines Knorr-Bremse-Anteils bei 80.80 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch