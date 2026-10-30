Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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30.10.2026 12:16:16
Gerresheimer Neutral
Gerresheimer
30.28 CHF 2.96%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Markterwartungen übertroffen, das operative Ergebnis sei allerdings etwas schwächer gewesen, schrieb Olivier Calvet am Freitag nach den Eckdaten./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Neutral
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.64%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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