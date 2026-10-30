Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach vorläufigen Quartalszahlen des Verpackungsspezialisten mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Der wechselkursbereinigte organische Umsatz sei um 8 Prozent gestiegen, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hingegen zurückgegangen, schrieb James Vane-Tempest am Freitag. Der Jahresausblick sei bestätigt worden, erfordere nun aber ein stärkeres Schlussquartal./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26.80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.95%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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