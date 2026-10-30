Gerresheimer 30.66 CHF 4.25% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach vorläufigen Quartalszahlen des Verpackungsspezialisten mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Der wechselkursbereinigte organische Umsatz sei um 8 Prozent gestiegen, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hingegen zurückgegangen, schrieb James Vane-Tempest am Freitag. Der Jahresausblick sei bestätigt worden, erfordere nun aber ein stärkeres Schlussquartal./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.