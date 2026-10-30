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Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6

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30.10.2026 09:16:37

Gerresheimer Hold

Gerresheimer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer nach vorläufigen Quartalszahlen des Verpackungsspezialisten mit einem Kursziel von 26,80 Euro auf "Hold" belassen. Der wechselkursbereinigte organische Umsatz sei um 8 Prozent gestiegen, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hingegen zurückgegangen, schrieb James Vane-Tempest am Freitag. Der Jahresausblick sei bestätigt worden, erfordere nun aber ein stärkeres Schlussquartal./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
26.80 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33.30 € 		Abst. Kursziel*:
-19.52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
33.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.95%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
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