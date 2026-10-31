Gerresheimer 30.20 CHF 1.85% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Im Vergleich zum Jahresanfang seien diese solide ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einer Studie am Montag. So liege der Umsatz des Herstellers von Spezialverpackungen um sechs Prozent über der Konsensschätzung. Mehrere Herausforderungen hätten aber Bestand./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.