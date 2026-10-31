Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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Gerresheimer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Im Vergleich zum Jahresanfang seien diese solide ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einer Studie am Montag. So liege der Umsatz des Herstellers von Spezialverpackungen um sechs Prozent über der Konsensschätzung. Mehrere Herausforderungen hätten aber Bestand./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.16%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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