Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sika-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Sika-Anteile letztlich bei 357.40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27.980 Sika-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’313.37 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 26.11.2026 auf 189.90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46.87 Prozent.

Der Marktwert von Sika betrug jüngst 29.79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch